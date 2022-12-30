Виктор Вембаньяма: «Не понимаю, почему я получил награду MVP Матча всех звезд»

Форвард « » не уверен, что заслужил награду MVP Матча всех звезд французской лиги.

«Надеюсь, что мои будущие титулы затмят это выступление, но в целом это был приятный опыт.

Не понимаю, почему я получил награду MVP. Я вижу, что у Юана Бегарина показатель эффективности составил 38 баллов, а у меня 32. Почти все его показатели выше, чем у меня.

Не понимаю, почему он не был признан самым ценным игроком, он этого заслуживает. Меня вознаградили за мой потенциал, а не за талант, проявленный сегодня? Нет, я так не думаю. Важна ли эта награда для меня? Я буду ликовать, когда завоюю награду со своей командой», – сказал Вембаньяма.

Вембаньяма считается главным кандидатом на выбор под 1-м номером на драфте 2023 года.

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