Виктор Вембаньяма: «Не понимаю, почему я получил награду MVP Матча всех звезд»

Теги НБА чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма не уверен, что заслужил награду MVP Матча всех звезд французской лиги.

«Надеюсь, что мои будущие титулы затмят это выступление, но в целом это был приятный опыт.

Не понимаю, почему я получил награду MVP. Я вижу, что у Юана Бегарина показатель эффективности составил 38 баллов, а у меня 32. Почти все его показатели выше, чем у меня.

Не понимаю, почему он не был признан самым ценным игроком, он этого заслуживает. Меня вознаградили за мой потенциал, а не за талант, проявленный сегодня? Нет, я так не думаю. Важна ли эта награда для меня? Я буду ликовать, когда завоюю награду со своей командой», – сказал Вембаньяма.

Вембаньяма считается главным кандидатом на выбор под 1-м номером на драфте НБА 2023 года.

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5 комментариев

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Вадим flanec
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Ответ Best game on Earth
Авансом дали, видимо
"Окончаловка" будет в НБА.
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Abdulla
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Сильное отличие европейского менталитета от американского.
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Vova Jmur
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Ответ Sul Abd
Ну и если это правда , то это еще раз доказывает что у этого парня с мозгами и характером всё в порядке и раздевалку контролировать в будущем он будет очень хорошо! Главное что бы не зазвездился в Америке раньше времени , а так видно скромный парень с огромным потенциалом и талантом ! Удачи ему с командой в будущем! (Главное без травм) Всех с наступающим!
плюсую
такой контраст по сравнению с тем же Холгреном, который себя нахваливал в каждом интервью
+4
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+4
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Best game on Earth
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Авансом дали, видимо
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Sul Abd
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Ну и если это правда , то это еще раз доказывает что у этого парня с мозгами и характером всё в порядке и раздевалку контролировать в будущем он будет очень хорошо! Главное что бы не зазвездился в Америке раньше времени , а так видно скромный парень с огромным потенциалом и талантом !
Удачи ему с командой в будущем! (Главное без травм)
Всех с наступающим!
+11
0
+11
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