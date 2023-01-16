Никола Йокич исполнил победный 3-очковый в матче с «Орландо»

Теги Денвер Орландо видео Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич стал автором победного дальнего броска в матче с «Орландо» (119:116).

Йокич забросил с отшагиванием за 0,2 секунды до финальной сирены при счете 116:116.

2-кратный MVP НБА оформил 12-й трипл-дабл в сезоне (88-й в карьере) – 17 очков (8 из 11 с игры), 10 подборов и 14 передач, а также 2 перехвата за 35 минут.

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6 комментариев

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Андрей Габдрахманов
3 Мвп этому молодому человеку.. можно и перстни ) но это будет сложно сделать с его хрустальными партнерыми
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Виталий Попов
КОЛЯЯЯЯЯЯЯ
еще и в защиту сразу побежал Вагнера крыть....

Эх...вот у меня сын и я верю в него благодаря Коле! Что далеко не высота прыжка и атлетизм наиболее важен, а именно голова на плечах)
+5
-1
+4
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lavandil
Ответ Sonder
аче твой мвп не может с пятой строчки подняться?
Это не аргумент, йокич последние 2 сезона тоже плавал
+4
-1
+3
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Sonder
Ответ Сергей Орлов
Не. Дончич.
аче твой мвп не может с пятой строчки подняться?
+2
-3
-1
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Матыгин
однозначно МВП
Не. Дончич.
+1
-5
-4
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Алексей Матыгин
однозначно МВП
+20
-3
+17
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