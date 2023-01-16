Звездный центровой « » стал автором победного дальнего броска в матче с « » (119:116).

Йокич забросил с отшагиванием за 0,2 секунды до финальной сирены при счете 116:116.

2-кратный MVP НБА оформил 12-й трипл-дабл в сезоне (88-й в карьере) – 17 очков (8 из 11 с игры), 10 подборов и 14 передач, а также 2 перехвата за 35 минут.

«Наггетс» одержали 13-ю победу подряд.

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