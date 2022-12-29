«Сакраменто» отыгрался с «-19», Малик Монк исполнил победный штрафной в игре с «Денвером»

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«Кингз» в среду вырвали победу у «Наггетс» со счетом 127:126.

Под занавес третьей четверти «Сакраменто» уступал «-19», но вернулся в игру.

Защитник Малик Монк исполнил победный штрафной при равном счете за 0,7 секунды до сирены, после чего Никола Йокич промахнулся из-за дуги.

На счету Монка 33 очка со скамейки.

Калифорнийский клуб перед встречей с «Денвером» проиграл три раза в четырех последних домашних матчах.

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1 комментарий

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Кирилл
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Сакраменто впервые за долгое время выглядит очень интересной командой )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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