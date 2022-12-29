«Сакраменто» отыгрался с «-19», Малик Монк исполнил победный штрафной в игре с «Денвером»
«Кингз» в среду вырвали победу у «Наггетс» со счетом 127:126.
Под занавес третьей четверти «Сакраменто» уступал «-19», но вернулся в игру.
Защитник Малик Монк исполнил победный штрафной при равном счете за 0,7 секунды до сирены, после чего Никола Йокич промахнулся из-за дуги.
На счету Монка 33 очка со скамейки.
Калифорнийский клуб перед встречей с «Денвером» проиграл три раза в четырех последних домашних матчах.
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