«Кингз» в среду вырвали победу у «Наггетс» со счетом 127:126.

Под занавес третьей четверти « » уступал «-19», но вернулся в игру.

Защитник Малик Монк исполнил победный штрафной при равном счете за 0,7 секунды до сирены, после чего промахнулся из-за дуги.

На счету Монка 33 очка со скамейки.

Калифорнийский клуб перед встречей с « » проиграл три раза в четырех последних домашних матчах.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца