Никола Йокич оформил 10-й трипл-дабл в сезоне-22/23

Центровой « » оформил очередной трипл-дабл в матче против « » (121:108).

Двукратный MVP набрал 28 очков (10-17 с игры, 3-4 из-за дуги), 15 подборов, 10 передач и 2 перехвата за 35 минут на площадке.

Таким образом, Йокич оформил 10-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. Он является лидером по данному показателю, опережая (8). В прошлом сезоне на счету Йокича было 19 трипл-даблов – его личный рекорд за карьеру.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками