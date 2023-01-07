Никола Йокич оформил 10-й трипл-дабл в сезоне-22/23

Теги Кливленд Денвер НБА видео Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл в матче против «Кливленда» (121:108).

Двукратный MVP набрал 28 очков (10-17 с игры, 3-4 из-за дуги), 15 подборов, 10 передач и 2 перехвата за 35 минут на площадке.

Таким образом, Йокич оформил 10-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. Он является лидером НБА по данному показателю, опережая Луку Дончича (8). В прошлом сезоне на счету Йокича было 19 трипл-даблов – его личный рекорд за карьеру.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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2 комментария

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AminO2
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Баскетбольный Месси. По таланту лучший игрок XXI века с огромным запасом от всех преследователей.
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Свежий
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MVP 🏆🏆🏆
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