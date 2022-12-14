Игорь Знаменский: «Жак Вон может не удержать раздевалку команды»

Ведущий «Взял Мяч» объяснил, почему не стоит переоценивать победную серию .

«Я вижу, что команда хочет играть при Жаке Воне. 8 побед в 9 матчах просто так не бывает. Но я напомню, когда объединились Дюрэнт, Харден и Ирвинг, они тоже выдали победный отрезок и показывали самое эффективное нападение в истории баскетбола. И все говорили, что эту команду невозможно обыграть.

Я не понимаю, почему сейчас люди так уверены, что Жак Вон удержит эту раздевалку до конца сезона? Ведь он работает с такими сложными звездами, как Ирвинг, Симмонс и Дюрэнт», – сказал Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване