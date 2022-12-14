Игорь Знаменский: «Жак Вон может не удержать раздевалку команды»
Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский объяснил, почему не стоит переоценивать победную серию «Бруклина».
«Я вижу, что команда хочет играть при Жаке Воне. 8 побед в 9 матчах просто так не бывает. Но я напомню, когда объединились Дюрэнт, Харден и Ирвинг, они тоже выдали победный отрезок и показывали самое эффективное нападение в истории баскетбола. И все говорили, что эту команду невозможно обыграть.
Я не понимаю, почему сейчас люди так уверены, что Жак Вон удержит эту раздевалку до конца сезона? Ведь он работает с такими сложными звездами, как Ирвинг, Симмонс и Дюрэнт», – сказал Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».
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Жак Вон начал паралельно с отстранением Ирвинга. Вон как раз занимается рэтем, что ждали от Нэша, он налаживает хорошую атмосферу в команде. И вопрос про раздевалку тут особо и не стоит. Вопрос скорее про саму команду, состав и игру которую Жак строит. На данный момент мне нравится, что команда совершенно по другому начала взаимодействовать, рисунок игры поменялся, стало минимум бестолковых изоляций, игра прослеживается даже у третьего состава. В защите Вон эксперементирует с универсальной пятёркой, и выглядит это перспективно. Есть несколько парней 206 см роста или выше, и пятерки складываются любопытно.
Симонс, Дюрант, Уорен, Ватанабе, Клекстон, Моррис и даже Шарп. Можно делать разные сочетания и играть в универсальный размен. В целом мне все ещё видится, что нужен приличный центр, но команда выглядит в целом сильно интереснее чем раньше.
И ещё нравится как оживает Харрис, есть ощущение, что он сможет быть полезен, он даже в защите стал здорово отрабатывать.