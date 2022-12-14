Игорь Знаменский: «Жак Вон может не удержать раздевалку команды»

Теги Бруклин Жак Вон НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Игорь Знаменский Баскетбол

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский объяснил, почему не стоит переоценивать победную серию «Бруклина».

«Я вижу, что команда хочет играть при Жаке Воне. 8 побед в 9 матчах просто так не бывает. Но я напомню, когда объединились Дюрэнт, Харден и Ирвинг, они тоже выдали победный отрезок и показывали самое эффективное нападение в истории баскетбола. И все говорили, что эту команду невозможно обыграть.

Я не понимаю, почему сейчас люди так уверены, что Жак Вон удержит эту раздевалку до конца сезона? Ведь он работает с такими сложными звездами, как Ирвинг, Симмонс и Дюрэнт», – сказал Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да это просто быстрый наброс Знамбо во время эфира.
Жак Вон начал паралельно с отстранением Ирвинга. Вон как раз занимается рэтем, что ждали от Нэша, он налаживает хорошую атмосферу в команде. И вопрос про раздевалку тут особо и не стоит. Вопрос скорее про саму команду, состав и игру которую Жак строит. На данный момент мне нравится, что команда совершенно по другому начала взаимодействовать, рисунок игры поменялся, стало минимум бестолковых изоляций, игра прослеживается даже у третьего состава. В защите Вон эксперементирует с универсальной пятёркой, и выглядит это перспективно. Есть несколько парней 206 см роста или выше, и пятерки складываются любопытно.
Симонс, Дюрант, Уорен, Ватанабе, Клекстон, Моррис и даже Шарп. Можно делать разные сочетания и играть в универсальный размен. В целом мне все ещё видится, что нужен приличный центр, но команда выглядит в целом сильно интереснее чем раньше.
И ещё нравится как оживает Харрис, есть ощущение, что он сможет быть полезен, он даже в защите стал здорово отрабатывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Никитин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AlexKhokhlov
Да такую раздевалку разве что Поп смог бы удержать. Там что не персона, то угроза ядерного взрыва.
суть в том что Попович не стал бы с ними связываться, и да он бы их не удержал. Поп сразу бы попытался заткнуть Ирвинга и все бы развалилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Батя ивана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вроде никаких заявлений, что все круто не было из Брукли, из-за чего Знамбо набрасывает?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexKhokhlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да такую раздевалку разве что Поп смог бы удержать. Там что не персона, то угроза ядерного взрыва.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы