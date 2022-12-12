Жак Вон – о победе над «Пэйсерс» без 8 игроков: «Чувствовал, что мы способны выиграть этот матч»

Теги Индиана Бруклин Жак Вон НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон похвалил игроков своей команды после победы над «Индианой» (136:133).

«Нетс» обыграли «Пэйсерс» в отсутствие 8 игроков, включая Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и Бена Симмонса, которые отсутствовали из-за травм.

«Перед игрой мы говорили о том, что приехали сюда за победой. Это была наша цель. Многие ребята активизировались. Нам нужны были все, каждая минута стоила нам невероятных усилий. Я чувствовал, что мы способны выиграть этот матч. Так и вышло», – сказал Вон.

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