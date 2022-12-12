Жак Вон – о победе над «Пэйсерс» без 8 игроков: «Чувствовал, что мы способны выиграть этот матч»

Главный тренер Жак Вон похвалил игроков своей команды после победы над «Индианой» (136:133).

«Нетс» обыграли «Пэйсерс» в отсутствие 8 игроков, включая , и , которые отсутствовали из-за травм.

«Перед игрой мы говорили о том, что приехали сюда за победой. Это была наша цель. Многие ребята активизировались. Нам нужны были все, каждая минута стоила нам невероятных усилий. Я чувствовал, что мы способны выиграть этот матч. Так и вышло», – сказал Вон.

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