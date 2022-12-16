Игроки «Нетс» и рассказали, как повлиял на команду Жак Вон, который сменил на посту главного тренера .

«Жак Вон нам полностью доверяет, он предоставил игрокам свободу. Но вместе с ней приходит и ответственность. Ты должен вести себя, как профессионал, сохранять концентрацию, думать об игре», – сказал Симмонс.

«Надо отдать должное Жаку Вону. Он здорово поработал над тем, чтобы изменить нашу ментальность. Мы должны отдать ему должное», – заявил Клэкстон.

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