Бен Симмонс: «Жак Вон дал игрокам свободу»
Игроки «Нетс» Бен Симмонс и Ник Клэкстон рассказали, как повлиял на команду Жак Вон, который сменил на посту главного тренера Стива Нэша.
«Жак Вон нам полностью доверяет, он предоставил игрокам свободу. Но вместе с ней приходит и ответственность. Ты должен вести себя, как профессионал, сохранять концентрацию, думать об игре», – сказал Симмонс.
«Надо отдать должное Жаку Вону. Он здорово поработал над тем, чтобы изменить нашу ментальность. Мы должны отдать ему должное», – заявил Клэкстон.
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