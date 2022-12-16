Бен Симмонс: «Жак Вон дал игрокам свободу»

Теги Бруклин Стив Нэш Жак Вон НБА Бен Симмонс Николас Клэкстон Баскетбол

Игроки «Нетс» Бен Симмонс и Ник Клэкстон рассказали, как повлиял на команду Жак Вон, который сменил на посту главного тренера Стива Нэша.

«Жак Вон нам полностью доверяет, он предоставил игрокам свободу. Но вместе с ней приходит и ответственность. Ты должен вести себя, как профессионал, сохранять концентрацию, думать об игре», – сказал Симмонс.

«Надо отдать должное Жаку Вону. Он здорово поработал над тем, чтобы изменить нашу ментальность. Мы должны отдать ему должное», – заявил Клэкстон.

«Бруклин» после неудачного старта провел победную серию и идет 4-м на Востоке (17-12).

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3 комментария

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Archer_Great
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По повестке работают что ли опять? Нэша выставляют белым угнетателем каким-то, который им все запрещал и только и делал, что заставлял нервничать, выполнять беспрекословно его указания и не допускал самостоятельных действий))
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Lay's
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Верю. Главное что трипл сингл на месте)
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razval
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Над ментальностью Бена в Филадельфии поработали ) свобода ему не поможет )
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