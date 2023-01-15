Сборная России проведет товарищеские матчи с сербскими клубами 21 и 23 февраля

Сборная России планирует провести два товарищеских матча против сербских клубов после февральского тренировочного сбора.

Основной состав национальной команды будет тренироваться в учебно-тренировочном центре «Новогорск» (Химки) с 15 по 20 февраля. В расширенный список участников вошел 31 игрок.

После этого российская сборная отправится в Сербию, где сыграет с «Мегой» 21 февраля и ФМП 23 февраля.

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