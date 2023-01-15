Сборная России проведет товарищеские матчи с сербскими клубами 21 и 23 февраля

Теги товарищеские матчи сборная России Адриатическая лига ФМП Мега Баскетбол

Сборная России планирует провести два товарищеских матча против сербских клубов после февральского тренировочного сбора.

Основной состав национальной команды будет тренироваться в учебно-тренировочном центре «Новогорск» (Химки) с 15 по 20 февраля. В расширенный список участников вошел 31 игрок.

После этого российская сборная отправится в Сербию, где сыграет с «Мегой» 21 февраля и ФМП 23 февраля.

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1 комментарий

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Александр Горлов
"Все трудности нам только на пользу"
"Сами придут и сами позовут"
И ещё тысяча бессмысленных лозунгов!
Играем с Мегой) С кадетами Ирана не забудьте сыграть))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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