Сборная России проведет товарищеские матчи с сербскими клубами 21 и 23 февраля
Сборная России планирует провести два товарищеских матча против сербских клубов после февральского тренировочного сбора.
Основной состав национальной команды будет тренироваться в учебно-тренировочном центре «Новогорск» (Химки) с 15 по 20 февраля. В расширенный список участников вошел 31 игрок.
После этого российская сборная отправится в Сербию, где сыграет с «Мегой» 21 февраля и ФМП 23 февраля.
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"Сами придут и сами позовут"
И ещё тысяча бессмысленных лозунгов!
Играем с Мегой) С кадетами Ирана не забудьте сыграть))