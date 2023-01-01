Станислав Еремин: «Надо поворачиваться лицом к нашему баскетболу и стараться выходить на те же позиции, которые занимал СССР»
Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественного спорта, как было во времена СССР.
«В той ситуации, которая сейчас в мире и в России, поводов для того, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом, нет. Я знаю, что переживают многие игроки из-за того, что мы лишены таких форумов, как Евролига, чемпионаты Европы и мира. И тренеры на эту тему переживают. Все-таки международные турниры — это праздник, бизнес, развитие.
С другой стороны, наш русский человек привык в любых условиях жить. Мне кажется, сейчас нужно меньше переживать на тему, что случилось и почему. Надо смотреть вперед и думать, как нам жить. Мы часто с ветеранами обсуждаем: надо поворачиваться лицом к нашему баскетболу, спорту в целом. И стараться выходить на те же позиции, которые занимал когда-то Советский союз.
Иностранцев, будь то игроки или тренеры, одними деньгами не удержишь?
Чувство меры — то, что труднее всего найти и соблюдать. Нам не надо кого-то изгонять из России или «закрыться» ото всех, не приглашать иностранцев. Но у нас много своей талантливой молодежи — это не только спорта касается. И ей надо давать шанс. И вот насколько руководство нашей страны и нашего спорта даст шанс реализовать себя молодым, от этого все будет зависеть. Это самый главный вопрос», – сказал Еремин.
События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м
Лишь бы иностранцев подписать да бюджеты освоить.
Бездарное руководство во главе с Кириленко.
Разогнать надо всю шайку-лейку и поставить нормальных управленцев, а не бездарных просиживальщиков штанов которые не могут - ничего
Баскетбол это развлечение, а не та вещь, на которую нужно тратить гос.средсва.