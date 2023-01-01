Станислав Еремин: «Надо поворачиваться лицом к нашему баскетболу и стараться выходить на те же позиции, которые занимал СССР»

Теги Станислав Еремин сборная России Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественного спорта, как было во времена СССР.

«В той ситуации, которая сейчас в мире и в России, поводов для того, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом, нет. Я знаю, что переживают многие игроки из-за того, что мы лишены таких форумов, как Евролига, чемпионаты Европы и мира. И тренеры на эту тему переживают. Все-таки международные турниры — это праздник, бизнес, развитие.

С другой стороны, наш русский человек привык в любых условиях жить. Мне кажется, сейчас нужно меньше переживать на тему, что случилось и почему. Надо смотреть вперед и думать, как нам жить. Мы часто с ветеранами обсуждаем: надо поворачиваться лицом к нашему баскетболу, спорту в целом. И стараться выходить на те же позиции, которые занимал когда-то Советский союз.

Иностранцев, будь то игроки или тренеры, одними деньгами не удержишь?

Чувство меры — то, что труднее всего найти и соблюдать. Нам не надо кого-то изгонять из России или «закрыться» ото всех, не приглашать иностранцев. Но у нас много своей талантливой молодежи — это не только спорта касается. И ей надо давать шанс. И вот насколько руководство нашей страны и нашего спорта даст шанс реализовать себя молодым, от этого все будет зависеть. Это самый главный вопрос», – сказал Еремин.

События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м

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4 комментария

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jxx6d77ydn
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Ответ vaslover
Чтобы занимать те позиции которые занимал СССР в баскетболе нужно иметь литовцев, латышей , украинцев, эстонцев, грузин. Это же касается и футбола.
Перестаньте пороть русофобскую чушь. Все свои высшие достижения, в командных видах спорта, сборная СССР, добивалась когда абсолютное большинство игроков этих команд, были из РСФСР. Выигрыш чемпионата Европы по футболу и легендарное золото Олимпиады в Мюнхене. Это факты, хоть и печальные для вас.
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vaslover
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Чтобы занимать те позиции которые занимал СССР в баскетболе нужно иметь литовцев, латышей , украинцев, эстонцев, грузин. Это же касается и футбола.
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Юрий Б
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А почему столько лет и сейчас были и есть повернуты жопой?
Лишь бы иностранцев подписать да бюджеты освоить.
Бездарное руководство во главе с Кириленко.
Разогнать надо всю шайку-лейку и поставить нормальных управленцев, а не бездарных просиживальщиков штанов которые не могут - ничего
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andrey black
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Опять у них имперские замашки...

Баскетбол это развлечение, а не та вещь, на которую нужно тратить гос.средсва.
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