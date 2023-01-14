Дарко Руссо: «Решающее влияние на игру с «Енисеем» окажет адаптация к поездке»

Главный тренер « » перед гостевым матчем в лиге ВТБ против красноярского « » отметил влияние транспортной логистики на игру команды.

«Енисей» – очень опытная команда, которую Анзулович тренирует уже на протяжении трех лет. Они сыгранные и прекрасно знакомы с его системой. Тяжелый и сильный соперник. В двух последних матчах «Енисей» показывал очень хороший баскетбол. Они знают, как играть и использовать наши слабости.

Дорога в Красноярск будет крайне непростой. Клуб сделал все возможное, чтобы облегчить нам логистику. Считаю, решающее влияние на игру окажет тот факт, насколько наши баскетболисты сумеют адаптироваться к поездке.

Хочу, чтобы моя команда не спала в первой четверти против «Енисея» так, как мы спали в Самаре. Я могу быть доволен тем, как мы сыграли 30 минут против «Самары», но первую четверть команда провела ужасно. Надеюсь, в Красноярске мы избежим этой «черной» десятиминутки.

Брэндон Гарретт вернулся в строй спустя полтора месяца. Посмотрим, как он сможет помочь команде. С нами больше не будет Кристиана Джонса, который перешел в «Морнар Бар», выступающий в лиге. Хочу пожелать ему всего наилучшего».

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу