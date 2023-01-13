Адриатическая лига. ФМП примет «Борац Чачак»

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В пятницу, 13 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоится встреча сербских клубов ФМП и «Борац Чачак».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

ФМП – Борац Чачак
Дата проведения
13 января, 22.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-1, Партизан Сербия – 12-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 10-4, Будучность Черногория – 9-5, Задар Хорватия – 7-7, Цибона Хорватия – 6-8, Студентски Центар Черногория – 6-8, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Сплит Хорватия – 5-9, Морнар Бар Черногория – 4-9, Мега Сербия – 4-10, Борац Чачак Сербия – 3-11, Скопье Северная Македония - 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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