Адриатическая лига. «Игокеа» встретится с «Мегой», «Цедевита-Олимпия» сыграет со «Сплитом»

Теги результаты Цибона Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Мега Сплит Игокеа Студентски центар Баскетбол

В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча.

Боснийская «Игокеа» дома встретится с сербской «Мегой», словенская «Цедевита-Олимпия» сыграет с хорватским «Сплитом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Игокеа – Мега
Дата проведения
14 января, 19.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия – Сплит
Дата проведения
14 января, 21.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Цибона – Студентски центар
Дата проведения
14 января, 23.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-1, Партизан Сербия – 12-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 11-4, Будучность Черногория – 9-5, Задар Хорватия – 7-7, Цибона Хорватия – 6-8, Студентски Центар Черногория – 6-8, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Сплит Хорватия – 5-9, Морнар Бар Черногория – 4-9, Мега Сербия – 4-10, Борац Чачак Сербия – 3-12, Скопье Северная Македония - 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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