Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Арис», ПАОК – «Перистери»
В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
«Панатинаикос» примет «Арис», ПАОК – «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 16.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 15 января, 20.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 9-2, ПАОК – 7-4, Перистери – 7-4, АЕК – 7-5, Колоссос – 7-5, Арис – 6-5, Промитеас – 6-6, Аполлон – 3-8, Ионикос – 3-9, Лаврион – 2-10, Кардицас – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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