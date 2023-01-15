Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Арис», ПАОК – «Перистери»

В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Панатинаикос» примет « », – « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 11-0, – 9-2, ПАОК – 7-4, Перистери – 7-4, АЕК – 7-5, Колоссос – 7-5, Арис – 6-5, – 6-6, Аполлон – 3-8, Ионикос – 3-9, – 2-10, Кардицас – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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