Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Арис», ПАОК – «Перистери»

Теги результаты Арис Панатинаикос ПАОК чемпионат Греции Перистери Баскетбол

В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Панатинаикос» примет «Арис», ПАОК – «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Панатинаикос – Арис
Дата проведения
15 января, 16.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

ПАОК – Перистери
Дата проведения
15 января, 20.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 9-2, ПАОК – 7-4, Перистери – 7-4, АЕК – 7-5, Колоссос – 7-5, Арис – 6-5, Промитеас – 6-6, Аполлон – 3-8, Ионикос – 3-9, Лаврион – 2-10, Кардицас – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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