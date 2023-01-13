Айзейя Кэнан госпитализирован с камнем в почке

Разыгрывающий « » Айзейя Кэнан был доставлен в больницу в Афинах с сильными болями. Как показали анализы, боль была вызвана камнем в почках.

Сроки возвращения игрока в строй пока не установлены. На этой неделе Кэнан принял участие в двух матчах «Олимпиакоса» в рамках Евролиги, против «Монако» и «Виртуса».

В нынешнем сезоне бывший игрок УНИКСа набирает 5,6 очка, 0,8 подбора и 0,9 передачи в среднем за встречу.

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