Чемпионат Греции. «Колоссос» – «Ионикос», «Кардицас» примет АЕК

Теги результаты АЕК чемпионат Греции Колоссос Промитеас Лаврион Ионикос Кардицас Баскетбол

В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Колоссос» сыграет с «Ионикосом», «Кардицас» примет АЕК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Промитеас – Лаврион
Дата проведения
14 января, 17.00, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Колоссос – Ионикос
Дата проведения
14 января, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Кардицас – АЕК
Дата проведения
14 января, 20.15, «Karditsa»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 9-2, ПАОК – 7-4, Перистери – 7-4, Арис – 6-5, АЕК – 6-5, Колоссос – 6-5, Промитеас – 5-6, Аполлон – 3-8, Ионикос – 3-8, Лаврион – 2-9, Кардицас – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий