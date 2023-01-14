Чемпионат Греции. «Колоссос» – «Ионикос», «Кардицас» примет АЕК
В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
«Колоссос» сыграет с «Ионикосом», «Кардицас» примет АЕК.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Dimitris Tofalos Arena»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
- Дата проведения
- 14 января, 20.15, «Karditsa»
Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 9-2, ПАОК – 7-4, Перистери – 7-4, Арис – 6-5, АЕК – 6-5, Колоссос – 6-5, Промитеас – 5-6, Аполлон – 3-8, Ионикос – 3-8, Лаврион – 2-9, Кардицас – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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