Билл Симмонс: «Если Дончич сменит клуб через 5 лет, окажется в «Майами»

Известный баскетбольный эксперт считает, что через 5 лет лидер «Маверикс» может перейти в другой клуб.

«Для « » будет очень сложно построить хорошую команду вокруг него. НБА так устроена, что рано или поздно звездный игрок начнет смотреть по сторонам. Думаю, у них осталось не так много времени. Сколько еще лет он будет доволен своим положением? Если он по какой-то причине сменит клуб, думаю, окажется в « », – заявил Симмонс.

В нынешнем сезоне Дончич набирает 34,3 очка, 9 подборов, 8,8 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч. «Мавс» занимают 5-е место на Западе с результатом 24-19.

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