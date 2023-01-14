Билл Симмонс: «Если Дончич сменит клуб через 5 лет, окажется в «Майами»

Теги Даллас Майами НБА Билл Симмонс Лука Дончич Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс считает, что через 5 лет лидер «Маверикс» Лука Дончич может перейти в другой клуб.

«Для «Далласа» будет очень сложно построить хорошую команду вокруг него. НБА так устроена, что рано или поздно звездный игрок начнет смотреть по сторонам. Думаю, у них осталось не так много времени. Сколько еще лет он будет доволен своим положением? Если он по какой-то причине сменит клуб, думаю, окажется в «Майами», – заявил Симмонс.

В нынешнем сезоне Дончич набирает 34,3 очка, 9 подборов, 8,8 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч. «Мавс» занимают 5-е место на Западе с результатом 24-19.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Вилами по воде, как говорится.
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олси
5 лет это очень много . И никто не знает что будет .
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D-M
Дончич выигрывал везде, где играл - Реал, Словения. Уйти из Далласа без титула - значит впервые официально признать поражение. Проигрывать же Лука очень не любит, поэтому и не уйдет, тем более тут Дирк как живой пример.
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Андрей Габдрахманов
Если останется возможно один перстень и возьмёт .. а так команда постоянно в плей-офф, пики так себе по сути , шансов построить команду реально мало , не так все плохо как с Леброном в Кэвс. Но всё же не сильно лучше )
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AEZAKMI228
дай Бог 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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