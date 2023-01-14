Кристапс Порзингис – о несостоявшемся дуэте с Дончичем: «Мы просто не подходили друг другу»

Теги Даллас НБА Вашингтон Лука Дончич Кристапс Порзингис Баскетбол

Форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис объяснил, почему он не заиграл в «Далласе» вместе с лидером техасцев Лукой Дончичем.

«Мы просто не подходили друг другу. Вот и все. У нас было несколько хороших моментов. В первый год перед «пузырем» я начал играть очень хорошо. Затем в «пузыре» у нас отлично получалось вместе. Потом на второй год у меня были проблемы со здоровьем, я был не так эффективен.

Я мог бы выступить лучше в «Далласе». Но с моим стилем игры, в долгосрочной перспективе, не думаю, что это сработало бы. Получилось не так, как мы хотели, но Лука – суперзвезда. Он невероятный игрок. Пусть он продолжает делать свое дело.

Почему это не сработало бы в долгосрочной перспективе? Мы не подходили друг другу», – сказал латыш.

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5 комментариев

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Rodbert
Потому что в 22 года еще идет формирование, нужны броски и возня с мячом. А уж после 25 идет полировка сформированного и можно начинать делиться с мячом. Всех так натаскивают, Дончич не исключение.
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valerixxx27
Ответ Степан Цубер
Предлагаю эту новость каждый месяц публиковать)
А то точно все забудут)))
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Sonder
а че пуке пончичу подошел хоть кто-нибудь пока что? оправданий что команда бездарей слишком много
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Tim Timson
Латыши как видно в принципе не очень Дончичу подходят).. хотя казалось бы краску ему открывают палят из за дуги ( ну или раньше палили, ибо Бертанса пора выкинуть из лиги давно)
+6
-1
+5
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Степан Цубер
Предлагаю эту новость каждый месяц публиковать)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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