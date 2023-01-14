Форвард «Уизардс» объяснил, почему он не заиграл в «Далласе» вместе с лидером техасцев .

«Мы просто не подходили друг другу. Вот и все. У нас было несколько хороших моментов. В первый год перед «пузырем» я начал играть очень хорошо. Затем в «пузыре» у нас отлично получалось вместе. Потом на второй год у меня были проблемы со здоровьем, я был не так эффективен.

Я мог бы выступить лучше в « ». Но с моим стилем игры, в долгосрочной перспективе, не думаю, что это сработало бы. Получилось не так, как мы хотели, но Лука – суперзвезда. Он невероятный игрок. Пусть он продолжает делать свое дело.

Почему это не сработало бы в долгосрочной перспективе? Мы не подходили друг другу», – сказал латыш.

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