«Это отвратительно. Позор вам». Энес Кантер Фридом отреагировал на видео с послом Китая на площадке НБА

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом прокомментировал видео, на котором посол Китая в США Цинь Ган бросает с линии штрафных перед матчем «Вашингтона».

«НБА – «Ассоциация без границ». НБА бесплатно пропагандирует режим геноцида.

Я провел в НБА 11 лет и сыграл более 800 матчей. Я никогда за всю свою карьеру не видел, чтобы посол какого-либо государства вышел на площадку до или после матча и бросал штрафные.

Помню, когда мой менеджер прислал мне это видео, я подумал, что это шутка. Но когда я увидел твит китайского посла, я подумал: «Это просто отвратительно».

Когда мусульман буквально убивают в концентрационных лагерях в Китае, вы, , молчите, и не просто молчите, а сотрудничаете с этим режимом геноцида. Вы работаете рука об руку с самым жестоким режимом в мире, делая там бизнес и зарабатывая.

Пожалуйста, посмотрите мне в глаза и скажите, что вы ничего не знаете о трех миллионах человек в концентрационных лагерях в Китае, которых каждый день подвергают пыткам и изнасилованиям. Позор вам», – заявил Кантер Фридом.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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