Джа Морэнт накрыл лэй-ап Беннедикта Матурина в невероятном прыжке

Разыгрывающий « » во время матча против «Индианы» отметился потрясающим блок-шотом.

За 9:45 до конца третьей четверти новичок «Пэйсерс» попытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве, но успевший вернуться в защиту Морэнт накрыл его бросок в высоком прыжке.

Изначально арбитры зафиксировали нарушение правила «голтендинг» и засчитали Матурину 2 очка, но посмотрев видеоповтор, изменили решение.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать