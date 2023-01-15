Джа Морэнт накрыл лэй-ап Беннедикта Матурина в невероятном прыжке

Теги Индиана Мемфис НБА видео Джа Морэнт Беннедикт Матурин Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт во время матча против «Индианы» отметился потрясающим блок-шотом.

За 9:45 до конца третьей четверти новичок «Пэйсерс» Беннедикт Матурин попытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве, но успевший вернуться в защиту Морэнт накрыл его бросок в высоком прыжке.

Изначально арбитры зафиксировали нарушение правила «голтендинг» и засчитали Матурину 2 очка, но посмотрев видеоповтор, изменили решение.

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4 комментария

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Cash_flow
Хайлайт-машина 💥
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BuTaJIbKa
один из самых зрелищных игроков НБА. Жаль, долго здоровья не хватит так скакать
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Jonh Grey
вот это прыжок, не то что на данке
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Друг Джордана
Невероятный попрыгунчик. Пусть колени остаются здоровыми до конца карьеры
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