Джа Морэнт исполнил один из лучших данков сезона

Разыгрывающий « » в матче против «Индианы» исполнил данк, который претендует на звание лучшего данка сезона.

Эпизод случился за 4:20 до конца третьей четверти встречи. Морэнт ворвался в трехсекундную зону и в высоком прыжке вколотил сверху одной рукой через тяжелого форварда «Пэйсерс» .

Матч закончился победой «Гризлис» со счетом 130:112. Морэнт набрал 23 очка, сделал 10 передачи, 3 подбора и 1 блок-шот.

«Мемфис» одержал 9-ю победу подряд и сравнялся по количеству побед и поражений с «Денвером» (29-13), который лидирует в Западной конференции.

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