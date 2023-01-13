Йокич продолжает возглавлять рейтинг претендентов на MVP, Эмбиид вошел в Топ-5

Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге претендентов на награду MVP сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне показатели сербского бигмена составляют 24,9 очка, 11,0 подбора и 9,7 передачи в среднем за матч.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сместил («Бостон») со второй строчки. Центровой «Филадельфии» вошел в Топ-5.

Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. («Даллас»)

3. Джейсон Тейтум («Бостон»)

4. («Милуоки»)

5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

6. («Бруклин»)

7. Джа Морэнт («Мемфис»)

8. Донован Митчелл («Кливленд»)

9. Джейлен Браун («Бостон»)

10. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

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