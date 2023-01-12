Джа Морэнт подарил юной болельщице свои кроссовки и майку

Теги Мемфис Сан-Антонио НБА видео болельщики Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в среду после матча с «Сан-Антонио» (135:129) подарил юной болельщице свои кроссовки и игровую майку с автографами.

Таким образом игрок утешил 11-летнюю Элли Хьюз, у которой во время предыдущего матча со «Сперс» в понедельник украли баскетбольный мяч с автографами.

Девочка более 6 лет собирали автографы своих любимых игроков, но в понедельник, когда она пыталась привлечь внимание Морэнта и отложила мяч в сторону, двое взрослых болельщиков украли мяч и убежали.

Морэнт подарил девочке и ее отцу места в первом ряду, а после матча сделал подарок.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Ответ бредихин
Как так можно в наглую стырить мяч. Не какого стыда нет
капитализмус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бредихин
Как так можно в наглую стырить мяч. Не какого стыда нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий