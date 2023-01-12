Джа Морэнт подарил юной болельщице свои кроссовки и майку
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в среду после матча с «Сан-Антонио» (135:129) подарил юной болельщице свои кроссовки и игровую майку с автографами.
Таким образом игрок утешил 11-летнюю Элли Хьюз, у которой во время предыдущего матча со «Сперс» в понедельник украли баскетбольный мяч с автографами.
Девочка более 6 лет собирали автографы своих любимых игроков, но в понедельник, когда она пыталась привлечь внимание Морэнта и отложила мяч в сторону, двое взрослых болельщиков украли мяч и убежали.
Морэнт подарил девочке и ее отцу места в первом ряду, а после матча сделал подарок.
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