Джа Морэнт подарил юной болельщице свои кроссовки и майку

Разыгрывающий « » в среду после матча с « » (135:129) подарил юной болельщице свои кроссовки и игровую майку с автографами.

Таким образом игрок утешил 11-летнюю Элли Хьюз, у которой во время предыдущего матча со «Сперс» в понедельник украли баскетбольный мяч с автографами.

Девочка более 6 лет собирали автографы своих любимых игроков, но в понедельник, когда она пыталась привлечь внимание Морэнта и отложила мяч в сторону, двое взрослых болельщиков украли мяч и убежали.

Морэнт подарил девочке и ее отцу места в первом ряду, а после матча сделал подарок.

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