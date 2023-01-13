Джоэл Эмбиид вернулся в защиту и эффектно накрыл Шэя Гилджес-Александера

Теги Филадельфия НБА видео Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором эффектного блок-шота в матче с «Оклахомой» (114:133).

Бросок Эмбиида был накрыт лидером «Тандер» Шэем Гилджес-Александером, который после этого устремился в отрыв. Центровой вернулся в защиту и успел заблокировать попытку разыгрывающего в падении.

На счету Эмбиида 30 очков, 10 подборов и 1 блок-шот.

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