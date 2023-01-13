Джоэл Эмбиид вернулся в защиту и эффектно накрыл Шэя Гилджес-Александера

Центровой «Филадельфии» стал автором эффектного блок-шота в матче с «Оклахомой» (114:133).

Бросок Эмбиида был накрыт лидером «Тандер» , который после этого устремился в отрыв. Центровой вернулся в защиту и успел заблокировать попытку разыгрывающего в падении.

На счету Эмбиида 30 очков, 10 подборов и 1 блок-шот.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»