Док Риверс: «Мне нравятся наши результаты, но мы хотим стать еще лучше»

Главный тренер «Филадельфии» остался доволен выступлением команды в первой половине регулярного чемпионата.

«Учитывая все эти матчи, в которых отсутствовали наши ключевые игроки, мне нравятся наши результаты. Но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы становиться лучше и подготовиться к плей-офф. Надеюсь, к тому времени все будут здоровы. Это важно для нас. Нам нужно прибавлять во всем. Это действительно так. Любой из 30 тренеров скажет то же самое.

Наша работа никогда не заканчивается. Мы рассматриваем игру на обеих сторонах площадки. В течение сезона мы выдавали как хорошие, так и плохие отрезки в обороне. В атаке у нас были отличные отрезки, и мы хотим стать еще лучше. Чем больше минут наши ребята смогут провести на площадке вместе, тем больше ошибок мы сможем увидеть», – заявил Риверс.

«Сиксерс» имеют показатели 25-16 и занимают пятое место в Восточной конференции.

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