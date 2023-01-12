Джа Морэнт и Кайл Кузма – в Топ-10 моментов матчей НБА 11 января
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 11 января.
Топ-10 возглавили Джа Морэнт («Мемфис») и Кайл Кузма («Вашингтон»).
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