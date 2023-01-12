Джа Морэнт и Кайл Кузма – в Топ-10 моментов матчей НБА 11 января

Теги Мемфис НБА Вашингтон видео Кайл Кузма Джа Морэнт Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 11 января.

Топ-10 возглавили Джа МорэнтМемфис») и Кайл КузмаВашингтон»).

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1 комментарий

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Сергей Пахомов
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Я бы 4 место поставил на 1.
По крайней мере необычный бросок
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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