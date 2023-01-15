Евгений Пашутин: «До последнего ждал, сможет ли «Уралмаш» получить место в Единой лиге»

Главный тренер «Пармы» поделился впечатлениями от работы в екатеринбургском «Уралмаше», с которым стал чемпионом Суперлиги-2022.

«Качество баскетбола в Суперлиге за последнее время сильно выросло. На высоте и общая организация работы в ведущих клубах, в чем я лично убедился в «Уралмаше», руководителям которого благодарен за приглашение, поступившее в середине прошлого сезона. В командах этой лиги много молодых, перспективных ребят, получающих приличное время на площадке, есть и опытные игроки хорошего класса.

Вообще Российская федерация баскетбола серьезно взялась за развитие и популяризацию Суперлиги, теперь отдельные матчи можно смотреть в прямом эфире даже на федеральных спортивных каналах. Нынешнее уверенное выступление дебютантов Единой лиги столичной и «Самары», пришедших из Суперлиги, – лишнее доказательство поднявшегося уровня дивизиона.

Готов был остаться в « », до последнего ждал, сможет ли команда получить место в лиге. Но этого пока не произошло по ряду объективных причин, а у меня уже было приглашение от президента «Пармы» Сергея Богуславского и гендиректора Александра Башминова.

Вот так я и вернулся в Единую лигу. И сейчас получаю огромное удовольствие и от работы с интересной командой, и от той потрясающей баскетбольной атмосферы, которая царит в Перми, как и 20 лет назад, когда местный « » дважды подряд становился чемпионом России», – признался Пашутин.

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу