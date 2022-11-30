Российские тренеры Лиги ВТБ, МБА против «Пармы» и Артем Комолов – в новом выпуске «Вида сверху»
Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, в котором были подведены итоги недели в Единой лиге ВТБ.
Главной сюжетной линией стало противостояние российских тренеров Лиги: Василия Карасева (МБА), Евгения Пашутина («Парма») и Сергея Базаревича («Самара»). «Вид сверху» рассказал о матче МБА Карасева против «Пармы» Пашутина (102:87), который состоялся 25 ноября.
Кроме того, ролик содержит бросковый челлендж для защитника ЦСКА Артема Комолова.
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