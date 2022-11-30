Российские тренеры Лиги ВТБ, МБА против «Пармы» и Артем Комолов – в новом выпуске «Вида сверху»

Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, в котором были подведены итоги недели в лиге ВТБ.

Главной сюжетной линией стало противостояние российских тренеров Лиги: (МБА), («Парма») и ( ). «Вид сверху» рассказал о матче МБА Карасева против «Пармы» Пашутина (102:87), который состоялся 25 ноября.

Кроме того, ролик содержит бросковый челлендж для защитника ЦСКА Артема Комолова.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это