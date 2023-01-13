Евгений Пашутин: «В Перми особая, не передаваемая словами атмосфера»

Главный тренер «Пармы» рассказал об атмосфере на матчах в Перми, а также особенностях африканских баскетболистов.

«Шум и грохот на арене не мешает, а только заводит. А для кого еще мы работаем, играем, ради этого живем в профессии – это все для болельщиков. Некоторых даже помню еще со времен « ». Ребята, кому тогда было по 20, теперь взрослые мужчины и приходят на матчи с детьми. А прежние 40-летние – уже дедушки и ведут за руки во Дворец спорта « » своих внуков. Фантастическая преемственность!

Я как тренер прежде работал в питерском «Спартаке», ЦСКА, УНИКСе, саратовском «Автодоре», краснодарском «Локомотиве-Кубани». Все это клубы с высокой организацией дела, но по масштабам вовлечения зрителей в большое баскетбольное действо Перми все-таки нет равных. Здесь особая, не передаваемая словами атмосфера. Потому и ответственность больше. Мы обязаны радовать тысячи людей, которые за нас переживают, показывать и результат, и зрелищную игру. Не имеем права обманывать ожидания зрителей, должны каждый раз дарить им праздник баскетбола, которого они ждут целыми семьями. Болельщики здесь думающие, отлично разбираются в игре, даже какие-то отдельные яркие игровые эпизоды встречают шквалом аплодисментов, умеют ценить мастерство.

Раньше в числе моих подопечных уже были и нигерийцы, и сенегальцы. Африканцы – традиционно физические развитые, выносливые ребята. Правда, наши сенегалец Малик Диме и кениец Тайлор Онгвае – все же не экзотика, они – «американизированные» африканцы, играли в студенческом чемпионате США. Кстати, кениец из одного колледжа с разыгрывающим Джастином Роберсоном, который вместе со мной проследовал из «Уралмаша» в Пермь», – заявил Пашутин.

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