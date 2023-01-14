Этторе Мессина: «Жальгирис» играет на уровне «Финала четырех» Евролиги»

Главный тренер « » после пятничного поражения от «Жальгириса» (61:66) в отдал должное сопернику.

« » провел еще одну хорошую встречу. Это чрезвычайно сильная команда, которая играет на уровне «Финала четырех». Это значит, что они будут в плей-офф. Я желаю им попасть туда. Они действительно хорошо играют как в нападении, так и в защите. Кеварриус Хэйс, в частности, был очень хорош сегодня», – сказал Мессина.

Хэйс набрал 16 очков и 7 подборов и стал самым результативным игроком матча. Литовская команда выиграла три матча Евролиги подряд, включая два – на выезде, и с показателями 11-8 занимает 7-е место в турнирной таблице.

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