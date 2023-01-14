Этторе Мессина: «Жальгирис» играет на уровне «Финала четырех» Евролиги»

Теги Жальгирис Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague EA7 Эмпорио Армани Милан Кеварриус Хэйс Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина после пятничного поражения от «Жальгириса» (61:66) в Евролиге отдал должное сопернику.

«Жальгирис» провел еще одну хорошую встречу. Это чрезвычайно сильная команда, которая играет на уровне «Финала четырех». Это значит, что они будут в плей-офф. Я желаю им попасть туда. Они действительно хорошо играют как в нападении, так и в защите. Кеварриус Хэйс, в частности, был очень хорош сегодня», – сказал Мессина.

Хэйс набрал 16 очков и 7 подборов и стал самым результативным игроком матча. Литовская команда выиграла три матча Евролиги подряд, включая два – на выезде, и с показателями 11-8 занимает 7-е место в турнирной таблице.

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2 комментария

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Черчесыч
Это вы играете как дно пока, если сами сумели +19 отыграть почти, то как они могут на уровне ф4? Признай, что плохо играете, а не кто-то хорошо
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Сергей Орлов
Жальгирис слабая команда, а тебе пора в отставку со своим доисторическим баскетболом.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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