Этторе Мессина: «Только 8 команд из 18 выходят в плей-офф Евролиги – это несправедливо»

Главный тренер «Милана» считает, что в плей-офф Евролиги должны принимать участие больше команд.

«Я говорил это уже два-три года назад. Наверное, я был первым, кто об этом сказал. Мы должны изменить формат плей-офф. Только 8 команд из 18 выходят в плей-офф – это несправедливо. Если вы посмотрите на , то увидите, что 16 команд выходят в плей-офф, плюс минимум 4 команды участвуют в плей-ин.

Я вижу, что каждый раз случается пара сюрпризов, если не больше. Вы легкомысленно относитесь к матчу по любой причине и… бум, вы его проигрываете. В таких условиях очень сложно бороться, проиозойти может все что угродно. Я даже не знаю, сколько побед нужно для выхода в плей-офф из-за текущих результатов. Например, в предыдущих сезонах всегда была такая команда, как « », которая проигрывала все матчи и поднимала порог для выхода в плей-офф», заявил Мессина.

На данный момент 5 команд делят лидерство в с результатом 11-6. Еще 4 команды имеют показатели 9-8. « » с результатом 6-11 идет 15-м.

«Представляю мысли руководства: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает». Марина Баш – о возвращении в Россию