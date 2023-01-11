Эрик Споэльстра – об удалении Дедмона: «Обычный вечер вторника для «Майами»

Главный тренер «Майами» после победы над «Оклахомой» (112:111) пошутил по поводу удаления центрового «Хит» Деуэйна Дедмона.

«Обычный вечер вторника для «Майами Хит». Разница в одно очко и стычка на скамейке запасных.

Наверное, мы чувствуем себя живыми, когда кипят страсти и наш бойцовский дух выходит наружу. Мне нравится эта команда, мне нравится эта страсть.

Мы кучка грубиянов. Это неприятная сторона. Это неприемлемо. Все остальное – это «Майами Хит», – сказал Споэльстра.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось