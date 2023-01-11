Эрик Споэльстра – об удалении Дедмона: «Обычный вечер вторника для «Майами»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Оклахома-Сити Деуэйн Дедмон Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра после победы над «Оклахомой» (112:111) пошутил по поводу удаления центрового «Хит» Деуэйна Дедмона.

«Обычный вечер вторника для «Майами Хит». Разница в одно очко и стычка на скамейке запасных.

Наверное, мы чувствуем себя живыми, когда кипят страсти и наш бойцовский дух выходит наружу. Мне нравится эта команда, мне нравится эта страсть.

Мы кучка грубиянов. Это неприятная сторона. Это неприемлемо. Все остальное – это «Майами Хит», – сказал Споэльстра.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

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1 комментарий

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Vagant
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Непреемлимо это он сказал про удаление.
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