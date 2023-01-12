Центровой « » дисквалифицирован клубом на один матч без сохранения оплаты за поведение, наносящее ущерб клубу.

Дедмон был удален с площадки за 9:15 до конца второй четверти недавнего матча против «Оклахомы» (112:111).

Дедмон был одним из восьми игроков, которых «Хит» использовал в матче. Центровой вышел на паркет в конце первой четверти и был заменен за 9:25 до конца второй. Это вызвало конфликт между игроком и тренерами команды. Деуэйн ударил по одному из массажных пистолетов за скамейкой запасных, и устройство вылетело на площадку.

В результате Дедмон был удален за неспортивное поведение, и «Хит» доигрывал матч всемером.

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