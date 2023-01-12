Деуэйн Дедмон отстранен «Майами» за то, что швырнул массажный пистолет на площадку
Центровой «Майами» Деуэйн Дедмон дисквалифицирован клубом на один матч без сохранения оплаты за поведение, наносящее ущерб клубу.
Дедмон был удален с площадки за 9:15 до конца второй четверти недавнего матча против «Оклахомы» (112:111).
Дедмон был одним из восьми игроков, которых «Хит» использовал в матче. Центровой вышел на паркет в конце первой четверти и был заменен за 9:25 до конца второй. Это вызвало конфликт между игроком и тренерами команды. Деуэйн ударил по одному из массажных пистолетов за скамейкой запасных, и устройство вылетело на площадку.
В результате Дедмон был удален за неспортивное поведение, и «Хит» доигрывал матч всемером.
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