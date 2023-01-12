Деуэйн Дедмон отстранен «Майами» за то, что швырнул массажный пистолет на площадку

Теги дисквалификации Майами НБА Оклахома-Сити Деуэйн Дедмон Баскетбол

Центровой «Майами» Деуэйн Дедмон дисквалифицирован клубом на один матч без сохранения оплаты за поведение, наносящее ущерб клубу.

Дедмон был удален с площадки за 9:15 до конца второй четверти недавнего матча против «Оклахомы» (112:111).

Дедмон был одним из восьми игроков, которых «Хит» использовал в матче. Центровой вышел на паркет в конце первой четверти и был заменен за 9:25 до конца второй. Это вызвало конфликт между игроком и тренерами команды. Деуэйн ударил по одному из массажных пистолетов за скамейкой запасных, и устройство вылетело на площадку.

В результате Дедмон был удален за неспортивное поведение, и «Хит» доигрывал матч всемером.

Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Плюшевая нынче лига, даже пистолеты у них массажные. А вот были времена...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий