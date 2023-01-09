«Автодор» объявил о расторжении контракта с Кристианом Джонсом
«Автодор» официально объявил о расторжении контракта с тяжелым форвардом Кристианом Джонсом (29 лет, 201 см) по обоюдному согласию сторон.
Американец продолжит карьеру в черногорском «Морнар Баре», выступающем в Адриатической лиге.
«Баскетбольный клуб «Автодор» благодарит Кристиана за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении саратовского клуба.
Джонс пришел в «Автодор» в августе 2022 года, подписав соглашение на один сезон. В 16 матчах Лиги ВТБ он набирал в среднем 4,5 очка и 3,6 подбора.
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