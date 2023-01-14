Дражен Анзулович: «У «Енисея» проблемы с составом, но мы будем стараться сыграть хорошо»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».
«У нас большие проблемы с составом, два игрока могут быть не готовы из-за болезни, Гудумак травмирован. Но мы будем стараться сыграть хорошо, следовать тактике, которую подготовили на игру.
У «Автодора» сильный состав: шесть иностранных игроков, талантливые русские. Команда хорошо играет в нападении. Если мы будем собраны и серьезны на площадке, то у нас будет хороший шанс на победу», – заявил Анзулович.
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