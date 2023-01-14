Скотт Мачадо: «Против «Енисея» нужно жестко сыграть в защите и делиться мячом»

Разыгрывающий « » поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ с « ».

«Мы должны остановить разыгрывающего «Енисея» Анджело Уорнера, показавшего отличную игру в последнем туре с МБА, а также сдержать под щитами их центрового Джеймса Томпсона. Нам следует жестко сыграть в обороне и делиться мячом, потому что они будут акцентированно защищаться против наших игроков с мячом. Следовательно, нужно разбивать их оборону передачами», – заявил Мачадо.

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