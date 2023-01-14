Главный тренер «Сперс» отреагировал на рекорд посещаемости , который был установлен в на матче с «Уорриорз» (113:144) в пятницу.

«Сперс» продали 68 623 билета на игру, которая прошла в «Аламодоме» – бывшей арене клуба в Сан-Антонио.

«Болельщики наслаждались происходящим, даже с учетом того, что нам надрали задницы. Показалось, что народ просто отлично провел время. Наверное, организаторы продали много пива», – заявил Попович.

Техасцы сыграли на старой арене в честь празднования 50-летия клуба.

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»