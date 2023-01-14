Грегг Попович – о 68 тысячах на матче с «Уорриорз»: «Наверное, было продано много пива»

Теги Голден Стэйт Сан-Антонио Грегг Попович НБА болельщики Баскетбол

Главный тренер «Сперс» Грегг Попович отреагировал на рекорд посещаемости НБА, который был установлен в Сан-Антонио на матче с «Уорриорз» (113:144) в пятницу.

«Сперс» продали 68 623 билета на игру, которая прошла в «Аламодоме» – бывшей арене клуба в Сан-Антонио.

«Болельщики наслаждались происходящим, даже с учетом того, что нам надрали задницы. Показалось, что народ просто отлично провел время. Наверное, организаторы продали много пива», – заявил Попович.

Техасцы сыграли на старой арене в честь празднования 50-летия клуба. 

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1 комментарий

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сейяр снайпер
Огромная арена, 68000 это максимальная вместимост?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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