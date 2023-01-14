Грегг Попович – о 68 тысячах на матче с «Уорриорз»: «Наверное, было продано много пива»
Главный тренер «Сперс» Грегг Попович отреагировал на рекорд посещаемости НБА, который был установлен в Сан-Антонио на матче с «Уорриорз» (113:144) в пятницу.
«Сперс» продали 68 623 билета на игру, которая прошла в «Аламодоме» – бывшей арене клуба в Сан-Антонио.
«Болельщики наслаждались происходящим, даже с учетом того, что нам надрали задницы. Показалось, что народ просто отлично провел время. Наверное, организаторы продали много пива», – заявил Попович.
Техасцы сыграли на старой арене в честь празднования 50-летия клуба.
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