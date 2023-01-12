«Сан-Антонио» близок к тому, чтобы побить рекорд посещаемости для отдельного матча НБА в пятницу вечером, когда в гости к техасскому клубу приедет « ».

«Сперс» объявили, что продали 63 592 билета на игру, которая пройдет в «Аламодоме» – бывшей арене клуба в . Существует вероятность, что с билетами за стоячие места техасцы смогут принять около 68 000 человек.

Предыдущий рекорд держался почти 25 лет. 27 марта 1998 года в «Джорджия Доум» собрались 62 046 человек, они наблюдали за тем, как Майкл Джордан и «Чикаго» играют против местной «Атланты».

Самая большая аудитория в истории лиги составила 108 713 человек. Такая посещаемость была зафиксирована на Матче всех звезд 2010 года на арене команды НФЛ «Даллас Ковбойз».

Если не считать упомянутого Матча всех звезд, пятничная игра станет лишь четвертой в истории НБА с посещаемостью более 50 000 человек.

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