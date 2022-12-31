Джордан Пул набрал 41 очко и помог «Голден Стэйт» выиграть у «Портленда»

Теги Голден Стэйт Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Джордан Пул стал самым результативным в команде в победном матче с «Портлендом» (118:112).

Пул набрал 41 очко при 14 из 23 с игры за 36 минут. Джордан во второй раз за карьеру добирается до отметки в 40 очков за матч.

В его активе также 5 подборов и 6 передач при 7 потерях.

В составе «Блэйзерс» 34 очка, 8 подборов и 5 передач на счету разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Благодаря победе действующие чемпионы имеют положительный баланс в таблице (19-18) и идут 9-ми на Западе.

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