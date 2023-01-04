НБА подтвердила нарушение правил у Донована Митчелла перед спасительным путбэком

Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в матче «Кливленд» – « » (145:134 ОТ), атакующий защитник «Кавальерс» нарушил правила перед тем, как забросить спасительный мяч, который перевел игру в овертайм.

В концовке четвертой четверти «Кавальерс» проигрывали 3 очка. Митчелл заработал право на два штрафных броска и реализовал первый из них. Вторая попытка оказалась неточной, но Митчелл сумел взять подбор и в прыжке направил мяч в кольцо за 3 секунды до сирены.

После матча главный тренер «Буллс» обратил внимание на то, что Митчелл пересек линию штрафных до того, как мяч коснулся кольца.

«Я могу ошибаться, и если я ошибаюсь, я извиняюсь. Но я видел на записи, что было трудно поставить спину Митчеллу, потому что тот определенно пересек линию штрафных до того, как мяч коснулся кольца», – сказал тренер.

Кроме того, судьи пропустили пробежку у центрового « » Джарретта Аллена за 12,1 секунды до конца основного времени матча.

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