НБА подтвердила нарушение правил у Донована Митчелла перед спасительным путбэком
Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в матче «Кливленд» – «Чикаго» (145:134 ОТ), атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл нарушил правила перед тем, как забросить спасительный мяч, который перевел игру в овертайм.
В концовке четвертой четверти «Кавальерс» проигрывали 3 очка. Митчелл заработал право на два штрафных броска и реализовал первый из них. Вторая попытка оказалась неточной, но Митчелл сумел взять подбор и в прыжке направил мяч в кольцо за 3 секунды до сирены.
После матча главный тренер «Буллс» Билли Донован обратил внимание на то, что Митчелл пересек линию штрафных до того, как мяч коснулся кольца.
«Я могу ошибаться, и если я ошибаюсь, я извиняюсь. Но я видел на записи, что Патрику Уильямсу было трудно поставить спину Митчеллу, потому что тот определенно пересек линию штрафных до того, как мяч коснулся кольца», – сказал тренер.
Кроме того, судьи пропустили пробежку у центрового «Кливленда» Джарретта Аллена за 12,1 секунды до конца основного времени матча.
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