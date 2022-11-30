«Чикаго» ожидает возвращения Лонзо Болла в начале 2023 года

Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после операции на колене.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, «Буллс» ожидают возвращения 25-летнего баскетболиста на площадку в начале 2023 года.

Болл пропустил 47 матчей в прошлом сезоне. В сентябре он перенес артроскопическую чистку левого колена. По мнению врачей, операция решила проблему.

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