Алекс Карузо может не сыграть с «Ютой» из-за травмы голеностопа

Защитник не смог доиграть встречу с «Оклахомой» (119:123) из-за травмы.

По словам, главного тренера «Буллс» , баскетболист повредил голеностоп и может пропустить следующий матч против «Юты» в понедельник.

Карузо принял участие во всех 19 играх «Чикаго» в нынешнем сезоне, набирая в среднем 5,4 очка, 3,7 передачи, 2,8 подбора и 1,5 перехвата при реализации 38,3% из-за дуги.

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