Алекс Карузо может не сыграть с «Ютой» из-за травмы голеностопа

Теги травмы Чикаго НБА Юта Билли Донован Оклахома-Сити Алекс Карузо Баскетбол

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо не смог доиграть встречу с «Оклахомой» (119:123) из-за травмы.

По словам, главного тренера «Буллс» Билли Донована, баскетболист повредил голеностоп и может пропустить следующий матч против «Юты» в понедельник.

Карузо принял участие во всех 19 играх «Чикаго» в нынешнем сезоне, набирая в среднем 5,4 очка, 3,7 передачи, 2,8 подбора и 1,5 перехвата при реализации 38,3% из-за дуги.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные