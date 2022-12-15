Лонзо Болл может не сыграть в сезоне-22/23

Теги травмы Чикаго НБА Эдриан Воджнаровски Лонзо Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл может пропустить весь сезон-22/23 из-за проблем с коленным суставом.

Болл из-за травмы колена пропустил 47 матчей в прошлом регулярном чемпионате НБА. В сентябре он перенес артроскопическую чистку левого колена, но до сих пор испытывает дискомфорт.

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, на данный момент «нет гарантии», что Болл сыграет в текущем розыгрыше.

«Буллс» все же надеются, что Лонзо вернется в феврале после Матча всех звезд. 

«Очень многое будет зависеть от того, какое место будет занимать «Чикаго» к тому моменту», – отметил Воджнаровски. 

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы