Лонзо Болл может не сыграть в сезоне-22/23

Разыгрывающий может пропустить весь сезон-22/23 из-за проблем с коленным суставом.

Болл из-за травмы колена пропустил 47 матчей в прошлом регулярном чемпионате НБА. В сентябре он перенес артроскопическую чистку левого колена, но до сих пор испытывает дискомфорт.

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, на данный момент «нет гарантии», что Болл сыграет в текущем розыгрыше.

«Буллс» все же надеются, что Лонзо вернется в феврале после Матча всех звезд.

«Очень многое будет зависеть от того, какое место будет занимать «Чикаго» к тому моменту», – отметил Воджнаровски.

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