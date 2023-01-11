«Понятия не имею, как против него играть». Джордж Карл сравнил Йокича с Джорданом и Шаком

Знаменитый тренер , последний раз работавший в в дебютном сезоне Николы Йокича, сравнил сербского центрового « » с и ’Нилом.

«Я наблюдаю за Йокичем уже шесть сезонов. Пожалуй, лучшее, что я могу о нем сказать, это то, что я до сих пор понятия не имею, как против него играть.

Аналогичное чувство я испытывал только два раза – против Майкла и Шака», — написал Карл.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками