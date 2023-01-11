«Понятия не имею, как против него играть». Джордж Карл сравнил Йокича с Джорданом и Шаком

Теги Майкл Джордан Денвер Джордж Карл Шакил О′Нил НБА Никола Йокич Баскетбол

Знаменитый тренер Джордж Карл, последний раз работавший в НБА в дебютном сезоне Николы Йокича, сравнил сербского центрового «Денвера» с Майклом Джорданом и Шакилом О’Нилом.

«Я наблюдаю за Йокичем уже шесть сезонов. Пожалуй, лучшее, что я могу о нем сказать, это то, что я до сих пор понятия не имею, как против него играть.

Аналогичное чувство я испытывал только два раза – против Майкла и Шака», — написал Карл.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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