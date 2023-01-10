Джон Коллинз – о слухах про обмен: «От меня тут ничего не зависит»

Теги Атланта НБА Кевин Дюрэнт Джон Коллинз Баскетбол

Бигмен «Атланты» Джон Коллинз рассказал о том, как воспринимает слухи о возможном обмене в другой клуб.

«Я играю в баскетбол, делаю это каждый день. Я прихожу и играю в баскетбол, и что бы ни случилось, пусть так и будет, потому что я не контролирую эту составляющую. Принимаемые решения от меня не зависят. Вопрос того, где и за кого я играю – это вне поля моего контроля.

Я могу произнести любые слова, но клуб сделает так, как посчитает нужным. Помните историю с Дюрэнтом? Он умолял об обмене, а «Бруклин» такой: «Нет». Не сравниваю себя с Кевином, просто важно понимать, что от меня тут ничего не зависит», – заявил Коллинз.

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1 комментарий

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Аркадий Байдерин
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Я вот не понимаю почему его хотят сплавить. Нормально же играет. И с Янгом неплохо взаимодействует
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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