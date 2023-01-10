Джон Коллинз – о слухах про обмен: «От меня тут ничего не зависит»

Бигмен «Атланты» рассказал о том, как воспринимает слухи о возможном обмене в другой клуб.

«Я играю в баскетбол, делаю это каждый день. Я прихожу и играю в баскетбол, и что бы ни случилось, пусть так и будет, потому что я не контролирую эту составляющую. Принимаемые решения от меня не зависят. Вопрос того, где и за кого я играю – это вне поля моего контроля.

Я могу произнести любые слова, но клуб сделает так, как посчитает нужным. Помните историю с ? Он умолял об обмене, а «Бруклин» такой: «Нет». Не сравниваю себя с Кевином, просто важно понимать, что от меня тут ничего не зависит», – заявил Коллинз.

Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря