Управленец клуба Восточной конференции описал ситуацию с возможным обменом форварда «Атланты» .

За Коллинза может побороться « », но клуб не станет включать в сделку .

«Хоукс» видят в Коллинзе игрока уровня Матча звезд и рассчитывают на соответствующее отношение, они хотят крупную компенсацию. Не так, как это было в случае с Гобером и Митчеллом, но что-то близкое. При этом все остальные видят в нем человека с контрактом на 4 года и 100 миллионов, который проводит худший сезон в карьере. «Нетс» могут предложить за него для уравнения зарплат, а также Ройса О’ и Кэма Томаса», – рассказал менеджер.

Коллинз набирает 13,3 очка и 8,1 подбора в среднем за игру.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand