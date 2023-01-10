«Нетс» могут предложить Харриса, О’Нила и Томаса за Коллинза

Теги возможные переходы Атланта Бруклин НБА Джо Харрис Бен Симмонс Джон Коллинз Ройс О'Нил Кэмерон Томас Баскетбол

Управленец клуба Восточной конференции описал ситуацию с возможным обменом форварда «Атланты» Джона Коллинза.

За Коллинза может побороться «Бруклин», но клуб не станет включать в сделку Бена Симмонса.

«Хоукс» видят в Коллинзе игрока уровня Матча звезд и рассчитывают на соответствующее отношение, они хотят крупную компенсацию. Не так, как это было в случае с Гобером и Митчеллом, но что-то близкое. При этом все остальные видят в нем человека с контрактом на 4 года и 100 миллионов, который проводит худший сезон в карьере. «Нетс» могут предложить за него Джо Харриса для уравнения зарплат, а также Ройса О’Нила и Кэма Томаса», – рассказал менеджер.

Коллинз набирает 13,3 очка и 8,1 подбора в среднем за игру.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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4 комментария

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lexakarabut
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У Атланты всё хорошо, могут себе позволить великодушно отдать кому-то "игрока уровня Матча звезд")
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Денис Храпунов
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Если сплавить Харриса, идея хорошая, то О’Нила никто не будет отдавать. игрок на не большом контракте, но это игрок стартовой пятерки, и по минутам играющий так же как Дюрант. Бредовая идея и Нетс на это не пойдет. Есть же Патти Миллс, скорее его отдадут. Но если честно сам по себе Колинз под вопросом. Нетс скорее нужен центр а не ещё одна 4ка
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VDV91
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Это будет большой ошибкой!
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Лев Борисов
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Бред. О’Нил шикарно выполняет свою роль в команде, Кэм молод и перспективен, хорошо развивается, а Харрис хоть и сдулся немного после травмы, но все еще достойный 3&D. А Коллинз - кот в мешке за 100 лямов. Это будет максимально глупо
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