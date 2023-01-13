Андре Игудала оштрафован на 25 000 долларов за инцидент в матче против «Санз»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала Финикс НБА штрафы Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала оштрафован лигой на 25 000 долларов за то, что выругался в адрес арбитра и бросил мяч на трибуну.

Инцидент произошел за 4:30 до конца четвертой четверти домашнего матча против «Финикса» (113:125). 38-летний игрок получил технический и был удален с площадки за неспортивное поведение.

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