Андре Игудала оштрафован на 25 000 долларов за инцидент в матче против «Санз»
Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала оштрафован лигой на 25 000 долларов за то, что выругался в адрес арбитра и бросил мяч на трибуну.
Инцидент произошел за 4:30 до конца четвертой четверти домашнего матча против «Финикса» (113:125). 38-летний игрок получил технический и был удален с площадки за неспортивное поведение.
Игудала проводит 19-й сезон в НБА.
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