Журналист Джон Крочински: «Если к концу декабря «Миннесота» все еще будет буксовать, клуб может всерьез рассмотреть вариант с Морэнтом»

«Миннесота» может активизировать переговоры по Морэнту в конце декабря.

«Миннесота» ищет способы усилить позицию разыгрывающего, чтобы снизить нагрузку на Энтони Эдвардса и Джулиуса Рэндла. Одним из потенциальных вариантов, по данным инсайдера The Athletic Джона Крочински, стал Джа Морэнт из «Мемфиса ».

«Они осторожно прощупывают почву. Но если к концу декабря «Миннесота » все еще будет буксовать и позиция разыгрывающего не укрепится, клуб может всерьез рассмотреть вариант с Морэнтом», – сказал Крочински в эфире SiriusXM NBA Radio.

По итогам первых десяти игр сезона на счету «Тимбервулвз» шесть побед и четыре поражения. Команда занимает шестое место на Западной конференции.