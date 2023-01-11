Андре Игудала был удален за то, что бросил мяч на трибуну

Форвард « » во время матча против « » (113:125) был удален с площадки за то, что бросил мяч на трибуну.

Инцидент случился за 4:30 до конца четвертой четверти.

38-летний форвард проводил свой второй матч в нынешнем сезоне. Игудала дебютировал несколько дней назад, пропустив первую половину регулярного чемпионата из-за травмы левого бедра.

Игудала проводит 19-й сезон в НБА.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось