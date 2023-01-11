Андре Игудала был удален за то, что бросил мяч на трибуну

Теги Голден Стэйт Андре Игудала Финикс НБА видео судьи Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала во время матча против «Финикса» (113:125) был удален с площадки за то, что бросил мяч на трибуну.

Инцидент случился за 4:30 до конца четвертой четверти.

38-летний форвард проводил свой второй матч в нынешнем сезоне. Игудала дебютировал несколько дней назад, пропустив первую половину регулярного чемпионата из-за травмы левого бедра.

Игудала проводит 19-й сезон в НБА.

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2 комментария

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Tim Timson
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Ответ Сергей Ратников
судьи в этом сезоне просто отжигают не по детски
Лига строит звёзд перед подписанием нового коллективного соглашения)
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Сергей Ратников
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судьи в этом сезоне просто отжигают не по детски
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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