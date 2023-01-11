Андре Игудала был удален за то, что бросил мяч на трибуну
Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала во время матча против «Финикса» (113:125) был удален с площадки за то, что бросил мяч на трибуну.
Инцидент случился за 4:30 до конца четвертой четверти.
38-летний форвард проводил свой второй матч в нынешнем сезоне. Игудала дебютировал несколько дней назад, пропустив первую половину регулярного чемпионата из-за травмы левого бедра.
Игудала проводит 19-й сезон в НБА.
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