Джейсон Тейтум получил приглашение на конкурс по трехочковым

Форвард « » приглашен для участия в конкурсе по трехочковым, который пройдет в рамках Уик-энда всех звезд-2023, сообщает Bleacher Report.

Игрок подтвердил, что получил приглашение, но сказал, что еще не принял решение.

В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,6 очка в среднем за матч, реализуя 34,7 процента из-за дуги (3,2 из 9,2 в среднем за матч).

Уик-энд всех звезд НБА-2023 пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Главный талисман «Селтикс» – сын Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца