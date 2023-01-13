Джейсон Тейтум получил приглашение на конкурс по трехочковым

Теги Бостон НБА Матч всех звезд НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум приглашен для участия в конкурсе по трехочковым, который пройдет в рамках Уик-энда всех звезд-2023, сообщает Bleacher Report.

Игрок подтвердил, что получил приглашение, но сказал, что еще не принял решение.

В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,6 очка в среднем за матч, реализуя 34,7 процента из-за дуги (3,2 из 9,2 в среднем за матч).

Уик-энд всех звезд НБА-2023 пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

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1 комментарий

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Sergio198344
Он не catch and shoot. Если бы конкурс по степ бек трехам, ладно поборолся бы с Лукой и Бородой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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