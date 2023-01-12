Чендлер Парсонс: «Юта Ватанабе провалится на конкурсе трехочковых»
Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался по поводу возможного участия форварда «Бруклина» Юты Ватанабе в конкурсе трехочковых.
«Нельзя приглашать этого парня в конкурс по трехочковым. Я думаю, что он не выдержит давления и сильно провалится», – сказал Парсонс.
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Зная путь Ватанабе, как раз он то привык держать удар.