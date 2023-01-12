Чендлер Парсонс: «Юта Ватанабе провалится на конкурсе трехочковых»

Теги Бруклин НБА Матч всех звезд НБА Чендлер Парсонс Юта Ватанабе Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался по поводу возможного участия форварда «Бруклина» Юты Ватанабе в конкурсе трехочковых.

«Нельзя приглашать этого парня в конкурс по трехочковым. Я думаю, что он не выдержит давления и сильно провалится», – сказал Парсонс.

Японец в нынешнем сезоне реализует 52,7 процента бросков из-за дуги.

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4 комментария

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софочка
Ответ Денис Храпунов
На конкурсе звёзд есть какое то давление? Зная путь Ватанабе, как раз он то привык держать удар.
У самурая нет цели, только путь
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Sonder
52 процента на 2.7 попыток
харрис выигрывал контест с 48 процентами на более 6 попыток
соглашусь с парсонсом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
На конкурсе звёзд есть какое то давление?
Зная путь Ватанабе, как раз он то привык держать удар.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mit_Sam
«Пусть Бен Симмонс едет, нормальный челик» закончил аналитические измышления Парсонс
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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