Чендлер Парсонс: «Юта Ватанабе провалится на конкурсе трехочковых»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался по поводу возможного участия форварда « » в конкурсе трехочковых.

«Нельзя приглашать этого парня в конкурс по трехочковым. Я думаю, что он не выдержит давления и сильно провалится», – сказал Парсонс.

Японец в нынешнем сезоне реализует 52,7 процента бросков из-за дуги.

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